Dwa lata po wyborach. Poseł Konfederacji wskazał największy "sukces" rządu

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października, a w wyniku których koalicją rządzącą utworzyła PO, PSL, Polska 2050 oraz Lewica. Największy sukces rządu dwa lata po wyborach to Pana zdaniem?

Michał Wawer, wiceszef klubu Konfederacji: Bardzo trudno znaleźć cokolwiek, co by poprawiło sytuację Polski i Polaków. Chyba największym sukcesem tej koalicji jest to, że przetrwała dwa lata. Patrząc z perspektywy 15 października 2023 roku, to można było dojść do wniosku, że tworzy się rząd, który nie ma nic ze sobą wspólnego, a partie, które weszły w jego skład, nie są połączone niczym innym poza swoim pragnieniem dostępu do władzy. Jak widać to pragnienie władzy i fruktów z nią związanych jest wystarczające, żeby przez dwa lata rządzić krajem. Dla samej koalicji to na pewno jest sukces, dla Polski trochę mniej.

Największą porażką koalicji rządzącej jest?

Można powiedzieć, że to samo, co jest jej „sukcesem”.

Uważa Pan, że będą przedterminowe wybory parlamentarne, czy ten rząd przetrwa do końca kadencji? Patrząc na obecne sondaże i nastroje społeczne, wydaje się, że gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, to koalicja PO, PSL, Polski 2050 i Lewicy z pewnością straciłaby władzę.

Myślę, że jeśli przetrwali dwa lata, nie mając ze sobą nic wspólnego programowo i merytorycznie, to mogą spokojnie przetrwać jeszcze kolejne dwa lata. Oczywiście, trzymajmy kciuki za to, żeby koalicja się rozpadła i żeby jak najszybciej były przyspieszone wybory.

A co po kolejnych wyborach? Jaki rząd powstanie?

To zależy od decyzji wyborców. Na dzisiaj nic na to nie wskazuje na to – ani w sondażach, ani w nastrojach społecznych, które czuć na ulicach polskich miast, żeby Polacy chcieli obecnej ekipie przedłużać mandat do rządzenia krajem.

Czytaj też:

Spot Tuska. Pensje rosną, ludzie wracają do Polski budować wiatrakiCzytaj też:

Grabiec uderza w koalicjantów. "To się musi zmienić"