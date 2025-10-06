NFZ grozi katastrofa. Lekarze apelują do Tuska

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że – zgodnie z prognozami – w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2025 roku zabraknie 14 mld zł, a w 2026 roku aż 23 mld zł. Szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że jeżeli będzie realizowana tzw. ustawa podwyżkowa i będą realizowane świadczenia na dotychczasowym poziomie "to wiadomo, że pieniędzy zabraknie".

Lekarze apelują do premiera Donalda Tuska

W poniedziałek Naczelna Rada Lekarska dołączyła do apelu do premiera Donalda Tuska o "zapewnienie właściwego finansowania systemu ochrony zdrowia".

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla apelu interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia z dnia 2 października 2025 roku skierowanego do Premiera Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o wsparcie i bezpośredni nadzór nad procesami, które będą skutkować zabezpieczeniem w budżecie państwa środków finansowych gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne Polaków" – czytamy.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że "w pełni identyfikuje się z postulatami zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych, które są udzielane pacjentom w Polsce i apeluje do pana premiera o pilne wprowadzenie rozwiązań, które realnie poprawią sytuację finansową polskiego systemu ochrony zdrowia".

Sygnatariusze apelu do szefa rządu zaznaczyli w czwartek, że brak 14 mld zł tylko w 2025 roku "będzie skutkować ograniczeniem dostępności świadczeń dla pacjentów, zamykaniem oddziałów szpitalnych i zapaścią całego systemu".

Pod apelem do premiera Donalda Tuska podpisali się: prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Agnieszka Stępień, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Alina Górecka, I wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zofia Czyż, zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej urzędu m. st. Warszawy Bartosz Kulczakiewicz, prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski Adam Styczeń, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej Maciej Sokołowski.

