Leon XIV w jaskini lwa. Papiestwo kontra Republika

Z jednej strony Leon XIV wykorzystał tę okazję, by upomnieć się o cały szereg istotnych kwestii. Przede wszystkim – o rodzinę. Papież wezwał włoskie władze do budowy takiego systemu społecznego, który będzie wspierał rodzinę – tradycyjną i normalną złożoną z matki, ojca, dzieci. Rodzinę, w której godność życia ludzkiego będzie szanowana – jak podkreślił, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. To szczególnie ważny apel dziś, gdy Włosi debatują o eutanazję, a niektóre włoskie regiony próbują już ją wprowadzać tylnymi drzwiami.