Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Minister Domański ogłosił, iż w 2026 r. Polska będzie (według prognoz MFW) najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w Europie. A wiadomo – jak rząd coś ogłosił, to ogłosił.

No i fajnie, ale to jednak tylko gospodarka. A co, jeśli chodzi o pozostałe obszary życia codziennego? Co zrobimy z delegalizacją samochodów i ogłoszeniem całej Polski strefą bez transportu drogowego? Co z równouprawnieniem waginoosób i kiedy wreszcie będą mogły zakładać firmy? Co z rozdziałem Kościoła od państwa?