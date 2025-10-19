Nowacka na Placu Broni

Pewnie dlatego, że książka ta nie przynależy do literatury polskiej, napisana została przez Węgra, 119 lat temu, i prawem kaduka uchodzi za klasyczną pozycję literatury dla dzieci i młodzieży.

Uczy ona rzekomo wierności w przyjaźni, solidarności, przestrzegania życiowych zasad, a nade wszystko patriotyzmu. A naprawdę budapeszteńska gówniażeria, czyli tytułowi chłopcy z Placu Broni, walczy o miejsce do gry w palanta, popularnego widać w końcu XIX stulecia, kiedy to toczy się akcja tego napisanego na kolanie powieścidła, a właściwie powieścidełka, bo rzecz jest nie za długa i to stanowi jedyną jej zaletę.