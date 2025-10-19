Szkodliwy skok w czasie

GLOBALNE OCHŁODZENIE Już w najbliższy weekend, dokładnie w nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października, znów zmieniamy czas.
Tym razem z letniego na zimowy: cofamy więc wskazówki zegara z godz. 3 na 2.
Lekarze radzą, aby do zmiany zacząć przygotowywać się już kilka dni wcześniej. Powoduje ona bowiem poważne rozregulowanie zegara biologicznego.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
