Nos czekający na gumce

ĆWIERKOT Po dwóch latach rządzenia pobierający pensję premiera Donald Tusk powiedział publicznie, że zrealizował tylko jedną trzecią swoich obietnic wyborczych, ponieważ głosowało na niego 30 proc. ludzi. Stop.
Nie, zaraz, chwileczkę, bo może ktoś pomyśli, że ja tu sobie żartuję, otóż nie, on naprawdę to powiedział. Stop. Powiedział to. Stop. Jeśli ktoś nie widział tego kuriozalnego wystąpienia, to spieszę donieść, że Tusk nie miał na swojej twarzy czerwonego nosa na gumce. Jeszcze. Stop.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
