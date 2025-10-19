Tusk ostro po wypowiedzi Trumpa. "Nikt nie powinien wywierać presji na Zełenskiego"

Donald Trump udzielił wywiadu Fox Business. Rozmowa została nagrana w czwartek, lecz wyemitowano ją w niedzielę.

Prezydent USA został zapytany, czy ma poczucie, że "Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium". Na tak sformułowane pytanie amerykański przywódca przytaknął. – Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości. (...) My jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę i potem wychodzi, jak zrobiliśmy to za prezydenta Busha na Bliskim Wschodzie – dodał następnie.

Przypomniał, że był za tym, aby Ameryka przynajmniej "zatrzymała sobie ropę" w Iraku.

Donald Trump potwierdził też, że nie zamierza przekazać Ukrainie pocisków Tomahawk ze względu na własne potrzeby USA.

Słowa prezydenta USA nt. zdobyczy terytorialnych Kremla krytycznie ocenia polski premier. Donald Tusk zaznacza, że społeczność międzynarodowa powinna naciskać na Rosję, a nie na przywódcę Ukrainy. "Nikt z nas nie powinien wywierać presji na Zełenskiego w kwestii ustępstw terytorialnych. Wszyscy powinniśmy naciskać na Rosję, aby zaprzestała agresji. Ustępstwa nigdy nie były drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju" – napisał lider PO w serwisie X.

Wizyta Zełenskiego w Białym Domu

Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski złożył w piątek trzecią wizytę w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak i prezydent Ukrainy zapewnili, że było to dobre spotkanie.

Ważnym tematem rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim były pociski kierowane Tomahawk, o których sprzedaż zabiega Ukraina. Prezydent USA zasugerował, że nie sprzeda Ukrainie tych rakiet, ponieważ Stany Zjednoczone ich potrzebują. – Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków – dodał.

