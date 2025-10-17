Spotkanie z Zełenskim. Trump wypowiedział się o rakietach Tomahawk

W piątek prezydent USA Donald Trump gości w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. W otwartej dla mediów części spotkania prezydent Trump został zapytany o ewentualne przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Trump powiedział, że to dobre pytanie i zapewnił, że będzie przedmiotem rozmowy z prezydentem Zełenskim. – Dlatego tutaj jesteśmy – dodał.

Trump o Tomahawkach

Do zagadnienia powrócił ponownie zapytany o tę kwestię przez innego dziennikarza. Trump powiedział, że wiele rzeczy się zmieniło, m.in. Unia Europejska płaci za uzbrajanie Ukrainy, ale problem nie leży jedynie w kwestii pieniędzy. – Potrzebujemy Tomahawków, potrzebujemy innych rzeczy, które wysyłamy Ukrainie (...) To nie jest tylko kwestia pieniędzy. To nie jest łatwe dla nas, żeby dawać ogromne ilości potężnego uzbrojenia. Dlatego mam nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć tę wojnę bez myślenia o Tomahawkach – dodał Donald Trump.

Zełenski: Ukraina ma propozycję dla USA

W tej sprawie głos zabrał także Zełenski. – To nie jest tylko kwestia Tomahawków. Do uderzeń daleko potrzebujemy także tysięcy dronów. Mamy takie ukraińskie drony, ale nie mamy Tomahawków. Stany Zjednoczone mają Tomahawki, ale nie mają dronów. (...) Tak, mamy propozycję w postaci naszych dronów – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Budujemy teraz wiele dronów, ale też kupujemy, a oni robią własne, świetne drony – stwierdził Donald Trump dopytywany przez dziennikarzy. – [...] Nie ma jednak nic lepszego nic myśliwce. Mamy bardzo wiele różnych modeli uzbrojenia, ale wolelibyśmy, żeby nie potrzebowali Tomahawków, wolelibyśmy, żeby wojna się skończyła – dodał prezydent USA.

– [...] Nie wiem, co Władimira Putina sprowadzi do stołu rozmów. Tomahawki są bardzo groźną bronią. 30 Tomahawków poszło w Iranie. Miały do pokonania kawał drogi, ale to jest niesamowita broń, bardzo niebezpieczna broń. To może być duża eskalacja. (...) Nie chcemy jednak oddawać Tomahawków, chcemy bronić także naszego kraju – powiedział Trump, dopytywany w tym kontekście o sprowadzenie prezydenta Putina do stołu rozmów.

Pociski dalekiego zasięgu

Mowa o amerykańskich pociskach manewrujących dalekiego zasięgu, które są zdolne do precyzyjnych uderzeń na odległość ponad 1500 km. Mogą być odpalane z okrętów nawodnych i podwodnych, a ich niskoprofilowy lot tuż nad terenem utrudnia wykrycie przez obronę przeciwlotniczą. Wykorzystywane są głównie do niszczenia ważnych celów strategicznych, takich jak systemy obrony, centra dowodzenia czy infrastruktura wojskowa.

