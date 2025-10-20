Czarzasty ma problem. "Będę namawiać do tego, żebyśmy byli przeciwko"

Oto, ja zagłosuje ws. zmiany marszałka Sejmu, Zawisza była pytana w programie Wirtualnej Polski.

- My jeszcze jesteśmy przed tą decyzją, ale ja, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie poparcia zmiany marszałka ze względu na to, że to jest kwestia umowy większości rządzącej, to jest ich umowa, niech oni ją sobie realizują – powiedziała Marcelina Zawisza w programie "Tłit".

Jak podkreśla, nie ma powodu, dla którego jej partia miałaby głosować za marszałkiem większości rządzącej. – To jest jakby ich umowa koalicyjna i problem... - kontynuowała.

- Ta decyzja, jak głosować, jeszcze jest przed nami, ale ja będę namawiać do tego, żebyśmy byli przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu, nie mam powodu, dla którego mielibyśmy tutaj realizować umowę koalicyjną w tym zakresie, biorąc pod uwagę, że wiele rzeczy z umowy koalicyjnej jest nierealizowane, np. ustawa o asystencji osobistej jest nierealizowana - stwierdziła.

Hołownia odchodzi z polityki, Czarzasty marszałkiem?

Pod koniec września marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia w listopadzie przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Jeśli Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców, to ma "plan B" – stwierdziła "Gazeta Wyborcza", powołując się na polityków Polski 2050. Chodzi o funkcję ambasadora RP w USA. Hołownia miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego kandydatura byłaby dobrze przyjęta przez Pałac Prezydencki.

