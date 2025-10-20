Krzysztof Śmiszek poważnie chory. Ujawnił szczegóły

Kilka dni temu europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek poinformował w social mediach, że zmaga się z poważną chorobą.

"Będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie! Przez chwilę muszę skupić się na swoim zdrowiu, bo nie ma nic ważniejszego, ale nie wyciągam nogi z drzwi. Trochę więcej czasu spędzam teraz w Polsce, gdzie poza rehabilitacją wciąż wykonuję swój mandat europoselski" – napisał.

Krzysztof Śmiszek poważnie chory

W poniedziałek powiedział więcej na temat swojej choroby w TVN24.

– Mam dosyć poważną chorobę, to jest choroba powracająca, która atakuje moje kości. To oznacza, że mam trochę więcej problemów z poruszaniem się i takim codziennym funkcjonowaniem – tłumaczył.

Europoseł Lewicy zaznaczył, że "jest to coś, co powraca i się nasila". – Nie za bardzo wiadomo, skąd to się bierze – dodał.

Podziękował swoim lekarzom, pielęgniarkom i rehabilitantom, którzy z nim pracują i – jak powiedział – „robią świetną robotę”.

– Natomiast pozostaję optymistyczny i dobrej myśli. Myślę, że wszystko będzie dobrze – podkreślił.

Krzysztof Śmiszek przekazał ponadto, że porusza się ze sprzętem ortopedycznym.

– Jest mi trudniej się poruszać. To nie jest na pewno łatwa sytuacja. Czuję się ciągle dosyć sprawny i młody. Myślę, że przede mną jeszcze jest wiele rzeczy. Natomiast takie momenty w życiu każdego człowieka, to powoduje, że czasem się trzeba zatrzymać i odpocząć. Robię wszystko, żeby wrócić do dobrego zdrowia – podkreślił.

Czytaj też:

Poważna choroba Śmiszka. Polityk przerywa milczenieCzytaj też:

Krzysztof Śmiszek poważnie chory. "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji"