Ukraińscy uchodźcy nie są zbyt zadowoleni z życia w Niemczech

Wyniki pokazują, że sytuacja Ukraińców w Niemczech nie jest idealna, a największe problemy mają osoby, które nie znają języka, mieszkają w akademiku i nie mają w pobliżu partnera.

Jak wskazuje raport, wskaźnik zadowolenia ukraińskich uchodźców z życia w Niemczech wynosi 6,3 punktu w 10-stopniowej skali. Migranci z innych krajów Europy Wschodniej są zadowoleni ze swojego życia na poziomie 7,2 punktu. Eksperci tłumaczą tę różnicę długością pozostawania na uchodźctwie oraz brakiem traumatycznych przeżyć związanych z wojną. Mimo to, poziom zadowolenia Ukraińców w Niemczech stale rośnie.

"Wzrost satysfakcji z życia może być związany z różnymi czynnikami, na przykład z nauką języka niemieckiego, która pozwala na większy udział w życiu publicznym, przeprowadzką z akademika do mieszkania prywatnego czy podjęciem pracy" – czytamy w raporcie.

Naukowcy odkryli również, że starsi uchodźcy mają niższy poziom satysfakcji z życia. Ponadto, Ukraińcy w Niemczech czują się nieco bardziej zadowoleni z życia niż kobiety. Najcięższą sytuację mają osoby, które nie znają języka, mieszkają w akademikach oraz nie mają obok siebie żadnej bliskiej osoby.

Niemcy mają dość

Tymczasem niemieckie media donoszą, że Niemcy są coraz bardziej negatywnie nastawieni wobec młodych Ukraińców. Jednym z pierwszych polityków, który wezwał do większej kontroli nad nową falą migracji był premier Bawarii Markus Soeder, lider CSU w landzie. – Wspieramy Ukrainę bronią, pieniędzmi i pomocą humanitarną. Pozostajemy solidarni, lecz solidarność wymaga jasnych reguł i odpowiedzialności po obu stronach – zaapelował w ubiegłym tygodniu.

Dodał, że jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana przez Kijów, to Unia Europejska „będzie musiała ograniczyć dyrektywę o napływie migrantów”. Dyrektywa umożliwia krajom członkowskim objęcie uchodźców natychmiastową ochroną bez konieczności przeprowadzenia postępowania azylowego. W czerwcu została ona przedłużona do 2027 roku.

