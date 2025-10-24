Premier tego kraju ma dość Ukraińców. Chce reakcji UE

– Musimy sterować i wyraźnie ograniczyć zwiększający się skokowo napływ młodych mężczyzn z Ukrainy – powiedział Soeder w rozmowie z dziennikiem "Bild".

Jak zaznaczył szef rządu niemieckiego landu, "UE i Berlin muszą wpłynąć na Ukrainę, aby ponownie zmieniła zliberalizowane przepisy dotyczące wyjazdu z kraju". Wypowiedzi Soedera odbiły się szerokim echem w Niemczech i są cytowane przez portale czołowych tytułów prasowych za Odrą.

Gwałtowny wzrost liczby Ukraińców w Niemczech

Od pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku, obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat mogli wyjechać z kraju tylko po otrzymaniu urzędowego pozwolenia. Pod koniec sierpnia br. Kijów zdecydował się jednak na liberalizację prawa, umożliwiając młodym mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat wyjazd za granicę.

Jak wynika z danych niemieckiego resortu spraw wewnętrznych, liczba Ukraińców przyjeżdżających do Niemiec zwiększyła się tygodniowo z zaledwie dziewiętnastu w sierpniu do ponad tysiąca we wrześniu.

W październiku liczba wzrosła jeszcze bardziej do 1400-1800 tygodniowo.

Nowy sondaż. Niemcy nie chcą już pomagać Ukraińcom

Z nowego sondażu opublikowanego w niemieckiej prasie wynika, że większość Niemców nie chce finansować świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

Z sondażu Instytutu INSA dla "Bilda" wynika, że poparcie dla świadczeń socjalnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Niemczech maleje. Obecnie zaledwie 17 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak" lub "raczej tak" na pytanie o zasiłek obywatelski dla uchodźców z Ukrainy. Większość, aż 66 proc., jest przeciw. 7 proc. respondentów wskazuje, że nie ma dla nich różnicy. Pozostali nie udzielili odpowiedzi lub wskazali opcję "nie wiem".

W badaniu tym zadano też pytanie o pomysł obowiązkowego powrotu ukraińskich mężczyzn do ojczyzny, aby iść na front. 62 proc. respondentów uważa, że sprawni fizycznie mężczyźni z Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po wybuchu wojny, powinni wrócić do ojczyzny. 18 proc. ankietowanych Niemców jest temu przeciwna. 8 proc. ankietowanych wskazuje, że jest im obojętne, a 12 proc. nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

