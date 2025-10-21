Niemcy nie chcą już pomagać uchodźcom z Ukrainy

Z sondażu Instytutu INSA dla "Bilda" wynika, że poparcie dla świadczeń socjalnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Niemczech maleje. Obecnie zaledwie 17 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak" lub "raczej tak" na pytanie o zasiłek obywatelski dla uchodźców z Ukrainy. Większość, aż 66 proc., jest przeciw. 7 proc. respondentów wskazuje, że nie ma dla nich różnicy. Pozostali nie udzielili odpowiedzi lub wskazali opcję "nie wiem".

W badaniu tym zadano też pytanie o pomysł obowiązkowego powrotu ukraińskich mężczyzn do ojczyzny, aby iść na front. 62 proc. respondentów uważa, że sprawni fizycznie mężczyźni z Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po wybuchu wojny, powinni wrócić do ojczyzny. 18 proc. ankietowanych Niemców jest temu przeciwna. 8 proc. ankietowanych wskazuje, że jest im obojętne, a 12 proc. nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Portal Interia przypomina, że umowa koalicyjna CDU/CSU i SPD zakłada, że od 1 kwietnia tego roku nowo przybywający Ukraińcy mieliby nie otrzymywać zasiłku obywatelskiego, jednak konkretny projekt ustawy wciąż nie został przedstawiony.

Młodzi Ukraińcy coraz liczniej przybywają do Niemiec

Młodzi Ukraińcy coraz liczniej przybywają do Niemiec. Dziennik "Bild" informuje, że aż dziesięciokrotnie – z ok. 100 do 1000 tygodniowo – wzrosła liczba młodych mężczyzn z Ukrainy w wieku 18-22 lat, którzy w ostatnim czasie dotarli do Niemiec. Decyzję umożliwiającą wyjazd z kraju młodym mężczyznom, ogłosiła pod koniec sierpnia premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Od września młodzi mężczyźni mogą opuszczać kraj bez przeszkód, mimo trwającego stanu wojennego.

W Niemczech ukraińscy uchodźcy otrzymują świadczenie w wysokości 563 euro miesięcznie dla osób samotnych, które przysługuje im od razu po przyjeździe. To więcej niż standardowe zasiłki przyznawane innym grupom uchodźców, które wynoszą 441 euro.

Od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, która nastąpiła w lutym 2022 roku, do Niemiec przyjechało ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy. Według danych Federalnej Agencji Pracy z marca 2025 roku 535 tys. z nich jest w wieku produkcyjnym, 263 tys. ma stałą pracę, a ponad 51 tys. pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczo.

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU Günter Krings domagał się, aby "dla Ukraińców ponownie obowiązywały ogólne stawki z ustawy o świadczeniach dla azylantów".

