Socjal w Niemczech. Badacze nie mogli zliczyć świadczeń

Jak wynika z najnowszego raportu badawczego Instytutu Ifo w Monachium, w Niemczech istnieje ponad 500 różnych świadczeń socjalnych. W opracowaniu ujęte są wszystkie zapomogi na szczeblu federalnym.

– Pierwotnie chcieliśmy obliczyć zakres i skutki wszystkich świadczeń socjalnych – tłumaczy w rozmowie z rozgłośnią Deutsche Welle Andreas Peichl, dyrektor Centrum Makroekonomii i Badań Ankietowych Instytutu Ifo. Badacze zderzyli się jednak z poważną przeszkodą w postaci licznych przepisów i świadczeń, które sprawiały, że opisanie całego systemu wydawało się niemal niemożliwe do wykonania. – Zamiast kwantyfikacji powstała więc najpierw tylko lista wszystkich świadczeń socjalnych na szczeblu federalnym – zauważa Peichl.

Stos przepisów nie do przejścia

Instytut Ifo relacjonuje, że same tylko kodeksy socjalne obejmują aż 3246 paragrafów. "Zawierają one zarówno świadczenia socjalne, jak i przepisy niezbędne do ich realizacji. Do tego dochodzą ustawy, które uzasadniają dalsze świadczenia, na przykład ustawa o urlopie opiekuńczym dla rodziny" – wskazuje serwis dw.com.

– Baza danych dotycząca świadczeń socjalnych ma stanowić pierwszy krok w kierunku większej przejrzystości państwa socjalnego – tłumaczy Lilly Fischer, która pracuje w Instytucie Ifo. – Aby polityka socjalna była oparta na dowodach, konieczne jest, aby w następnym kroku politycy udostępnili dane dotyczące wykorzystania, kosztów i nakładów administracyjnych związanych ze świadczeniami – zwraca uwagę badaczka.

To imię dominuje wśród beneficjentów

Jak poinformował pod koniec sierpnia dziennik "Bild", najczęściej występującym imieniem wśród beneficjentów przyznawania zasiłku socjalnego w Niemczech jest Mohammed (występującym w różnych wariantach pisowni). Świadczenie przysługuje bezrobotnym, ubogim i ich rodzinom.

Imię Mohammed odnotowano w 19 wariantach i odmianach (m.in. Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou, Mhammed). Łącznie zarejestrowano prawie 40 000 takich wpisów. O skali zmiany świadczy fakt, że wcześniej imię zapisane "Mohammad" zajmowało 11. miejsce, "Mohamad" – 21., natomiast "Mohammed" nie było nawet w pierwszej 50.

