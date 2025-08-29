Zasiłki w Niemczech. W kolejce najwięcej Mohammedów

O sprawie zrobiło się głośno już kilka tygodni temu, za sprawą pytania partii AfD skierowanego do Bundestagu. Ugrupowanie chciało się dowiedzieć, które imiona są najpopularniejsze, jeśli chodzi o odbiorców zasiłku socjalnego nazywanego Bürgergeld. Niemiecki rząd odpowiedział, że najczęściej padało imię Michael. Na dalszych miejscach uplasowały się imiona: Andreas, Thomas i Daniel.

Pojawił się jednak pewien haczyk. Imiona o różnej pisowni były bowiem liczone oddzielnie. Tak było w przypadku formThomas i Tomas, ale również Mohammed i Mohamed. Przyjęta zasada mocno wpłynęła na odbiór statystyki.

Sprecyzowano kryteria. Jednoznaczny wynik

Z powodu tych niejasności, poseł AfD René Springer zwrócił się do rządu federalnego o uzupełnienie danych dotyczących imion, a także o zsumowanie różnych wariantów pisowni. Jak wskazuje dziennik "Bild", ta praktyka wyraźnie wpłynęła na kolejność.

Tym sposobem na pierwszym miejscu znalazło się imię Mohammed w 19 wariantach i odmianach (m.in. Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou, Mhammed). Łącznie odnotowano prawie 40 000 takich wpisów. O skali zmiany świadczy fakt, że wcześniej imię zapisane "Mohammad" zajmowało 11. miejsce, "Mohamad" – 21., natomiast "Mohammed" nie było nawet w pierwszej 50.

Kolejne muzułmańskie imię w czołówce rankingu

W tym zestawieniu na drugim miejscu znalazło się imię Michael (wraz z odmianami pochodnymi: Michel, Mischa, Maik), zaś na trzecim miejscu – Ahmad (występujące w 13 wariantach, m.in. Achmet, Amed).

Jak wskazuje Federalna Agencja Pracy, pod koniec 2024 roku wspomniany wcześniej zasiłek pobierało w Niemczech łącznie 5,42 miliona osób. Wśród nich znalazło się 2,82 miliona Niemców (52 proc.) oraz 2,60 miliona cudzoziemców (48 proc.).

