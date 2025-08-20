Niemcy łapią się za kieszenie. Coraz rzadziej wychodzą do restauracji

Dane

Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że pogłębia się kryzys niemieckiej gastronomii. W pierwszym półroczu przychody, po uwzględnieniu inflacji, spadły o 3,7 procent w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (który i tak był słaby).

Realne obroty w gastronomii spadły o 4,1 procent. Dla porównania, hotele i inne obiekty noclegowe odnotowały mniejszy spadek, o 2,6 procent. Niemiecki Związek Hotelarzy i Restauratorów zauważa, że klienci coraz częściej zaciskają pasa. – Uwrażliwienie na ceny i powściągliwość u konsumentów wyraźnie rosną. Wielu gości chodzi do restauracji rzadziej niż dawniej, wybiera tańsze dania i rezygnuje z dodatków, takich jak przystawki czy drugie piwo – zauważa prezes organizacji, Guido Zöllick. – Branża znajduje się pod dużą presją, a perspektywy na drugą połowę roku nie napawają optymizmem – dodał Zöllick.

Podwyżka VAT

"Do słabszych wyników gastronomii przyczyniła się ponownie pełna stawka VAT wynosząca 19 procent, obowiązująca od początku 2024 roku. Dehoga liczy na interwencję polityków. Rząd chadecko-socjaldemokratyczny zamierza od przyszłego roku obniżyć podatek do poziomu sprzed pandemii, czyli 7 procent, co ma odciążyć branżę. Po krótkim wzroście w czasie świąt wielkanocnych lato przyniosło dalsze pogorszenie sytuacji. W czerwcu sprzedaż była realnie o 5,9 procent niższa niż w czerwcu ubiegłego roku, a po uwzględnieniu podwyżek cen spadek wyniósł 3,4 procent" – zauważa DPA.

Dodatkowym problemem dla gastronomii jest brak rąk do pracy. W lipcowej korespondencji znad morza, Deutsche Welle pisało: "Restauracje i piekarnie w niektórych ośrodkach wypoczynkowych w Niemczech pracują krócej. Brak personelu odbija się na urlopowiczach".

"Z powodu braku personelu sklep będzie otwarty do godziny 10 rano" – ogłosiła piekarnia na północy Fryzji.

