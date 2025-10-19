Młodzi mężczyźni z Ukrainy wybierają Niemcy. Coraz liczniej przybywają do kraju

Decyzję umożliwiającą wyjazd z kraju młodym mężczyznom, ogłosiła pod koniec sierpnia premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Od września młodzi mężczyźni mogą opuszczać kraj bez przeszkód, mimo trwającego stanu wojennego.

W Niemczech ukraińscy uchodźcy otrzymują świadczenie w wysokości 563 euro miesięcznie dla osób samotnych, które przysługuje im od razu po przyjeździe. To więcej niż standardowe zasiłki przyznawane innym grupom uchodźców, które wynoszą 441 euro.

Koalicja rządząca w Niemczech planowała zmianę przepisów, na mocy których osoby przybywające po 1 kwietnia miałyby otrzymywać niższe świadczenia, podobnie jak inni azylanci. Projekt ustawy wciąż jednak nie został przyjęty. "Bild" informuje, że projekt blokowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mimo że został przygotowany przez resort pracy.

Od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, która nastąpiła w lutym 2022 roku, do Niemiec przyjechało ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy. Według danych Federalnej Agencji Pracy z marca 2025 roku 535 tys. z nich jest w wieku produkcyjnym, 263 tys. ma stałą pracę, a ponad 51 tys. pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczo.

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego CDU Günter Krings domagał się, aby "dla Ukraińców ponownie obowiązywały ogólne stawki z ustawy o świadczeniach dla azylantów".

