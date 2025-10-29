Akcja CBA w Częstochowie. Ważny polityk KO w rękach służb

Chodzi o śledztwo w sprawie korupcji, w którym głównym podejrzanym jest Bartłomiej S. – były wiceprezydent miasta i wicemarszałek województwa śląskiego. Informację o zatrzymaniu potwierdziła PAP Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. – Łukasz B. został zatrzymany do sprawy dotyczącej procederu korupcyjnego związanego z Bartłomiejem S. Bliższe informacje będziemy przekazywać jutro, ponieważ trwają czynności z udziałem tego zatrzymanego i jeszcze jednej osoby, która również została dzisiaj rano zatrzymana – poinformowała prokurator.

Samorządowiec z ramienia KO

Łukasz B. kandydował w ostatnich wyborach samorządowych z ramienia Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy. Uzyskał 21,59 proc. głosów i nie wszedł do drugiej tury, w której reelekcję zdobył Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy. Po wyborach B. objął funkcję przewodniczącego rady miasta.

Wcześniej, w październiku 2024 r., zatrzymany został Bartłomiej S. Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. W maju 2025 r. opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 400 tys. zł. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się z uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Zarzuty korupcyjne oraz prania brudnych pieniędzy

Bartłomiejowi S. przedstawiono kilka zarzutów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy — dotyczących zarówno okresu, w którym był wicemarszałkiem województwa śląskiego, jak i czasu, gdy pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już kilkanaście osób, w tym przedsiębiorcy oraz rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Janusz K., który decyzją prokuratury został zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.

Po zatrzymaniu i aresztowaniu Bartłomiej S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Został również zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. W ostatnich wyborach dostał się do śląskiego sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej i wszedł do nowego zarządu popieranego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę.

