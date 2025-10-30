Kto ma lepszą ofertę dla Polaków? Zaskakujące wyniki sondażu

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie o to, która strona sceny politycznej ma Pani/Pana zdaniem dziś lepszą ofertę programową dla Polaków? Wyniki badania mogą zaskoczyć.

Większość respondentów uważa bowiem, że lepsze propozycje ma koalicja rządząca. Taką odpowiedź wskazało 36,3 proc. badanych. 33,1 proc. wskazało opozycję. 18,6 proc. ankietowanych uznało, że żadna z obu opcji nie ma dobrej oferty dla wyborców. Zdania w tej sprawie nie ma 15,9 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 28-29 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 826 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Co proponuje PiS i KO

W weekend odbyła się konwencja programowa PiS zatytułowana "Myśląc Polska". Politycy PiS, eksperci i komentatorzy – z zdecydowanej większości związani z PiS – uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych dotyczących funkcjonowania państwa. Dotyczyły one m.in. wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych, polityki zagranicznej, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, służby zdrowia, służb specjalnych, sił zbrojnych i obrony cywilnej czy mediów publicznych. Wskazano też na zagrożenia związane z tzw. polityką klimatyczną Brukseli, oligarchizacją Unii Europejskiej i paktem migracyjnym.

Podczas konwencji w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił formalne zjednoczenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej w ramach formacji Koalicja Obywatelska. – Jako KO startujemy już od 2018 roku, więc ta zmiana oznacza domknięcie pewnego projektu. Jest to uporządkowanie naszej struktury i tożsamości – formalne potwierdzenie tego, co i tak funkcjonowało – tłumaczyła poseł KO Katarzyna Lubnauer.

Czytaj też:

Kaczyński pytany o działkę pod CPK. "Oszukańcza propaganda"Czytaj też:

Tylko cztery partie w Sejmie. Zaskakujące wyniki nowego sondażu