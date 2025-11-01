Dziś ciemny lud tego nie kupi

#WARTO Na kongresie PiS, który ma być początkiem drogi do zdobycia władzy, doszło do wydarzeń lepiej ilustrujących kondycję kierownictwa tej formacji niż najbardziej wzniosłe hasła.
Owszem, diagnoza rządów przeciwników politycznych, którą usłyszeliśmy w Katowicach, była właściwa. Także w wielu ważnych obszarach pomysły naprawy były sensowne. Tym jednak, co jest takim momentem „sprawdzam”, była obsada niektórych paneli. Zwrócę uwagę na trzy tematy.
Po pierwsze – tematem, który na Śląsku ma dużą nośność, jest górnictwo.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.