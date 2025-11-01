Dziś ciemny lud tego nie kupi

Owszem, diagnoza rządów przeciwników politycznych, którą usłyszeliśmy w Katowicach, była właściwa. Także w wielu ważnych obszarach pomysły naprawy były sensowne. Tym jednak, co jest takim momentem „sprawdzam”, była obsada niektórych paneli. Zwrócę uwagę na trzy tematy.

Po pierwsze – tematem, który na Śląsku ma dużą nośność, jest górnictwo.