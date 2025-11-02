Dwa sukcesy i porażka
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Dwa sukcesy i porażka

Dodano: 
Kongres PiS. Jacek Saryusz-Wolski, Patryk Jaki, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Parys, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Sebastian Kaleta
Kongres PiS. Jacek Saryusz-Wolski, Patryk Jaki, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Parys, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Sebastian Kaleta Źródło: X / PiS
NOTATNIK MALKONTENTA Katowicki kongres programowy PiS można oceniać na trzech poziomach.

Na dwóch był sukcesem, na trzecim, najważniejszym, spektakularną porażką.

Pierwszy poziom to rywalizacja wizerunkowa z jednoczącą się w tym samym czasie Koalicją Obywatelską. Tutaj PiS zdecydowanie wygrał, całkowicie dominując przekaz. Wrażenie było takie, że PiS pracuje, dyskutuje nad programem, podczas gdy rządząca partia zajmuje się jałowym i bezproduktywnym zmienianiem etykiety.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także