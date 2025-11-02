Przed wcieleniem Polski do Unii Europejskiej było referendum. Przed opuszczeniem Unii też będzie referendum, no chyba że będziemy mieli takie szczęście, że Unia padnie samodzielnie lub zostanie rozwiązana. Są znaki na niebie i ziemi, że tak się stać może. Europa zrobiła się niewydolna ekonomicznie, sama sobie szkodzi i ogólnie standard życia spada. A do tego najazd obcych niszczycieli; antychrześcijańskich agresywnych hord.

Referendum przed wcieleniem Polski do UE miało miejsce w roku 2003 i wtedy nie było ważne, jak konkretnie sformułowano pytanie, bo ludzie mieli w głowach własne pytanie akcesyjne: Czy chcę żyć tak, jak żyją ludzie na Zachodzie? Odpowiedź TAK oznaczała wejście do UE.

W referendum dotyczącym opuszczenia Unii ludzie będą mieli w głowach to samo pytanie: Czy chcę żyć tak, jak żyją ludzie na Zachodzie? Odpowiedź NIE będzie oznaczała polexit.

***

Zachód, te ich piękne zabytkowe miasta, których nie rozwaliła druga wojna światowa, ach, jakie piękne miasta, taki Paryż…Czy chciałbym dzisiaj mieszkać w Paryżu, Marsylii albo w Sztokholmie? Stanowczo nie!