"Jest na pograniczu działań psychopatycznych". Mocne słowa o Tusku

O działania premiera Donalda Tuska i szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński pytany był we wtorek na antenie Radia Plus.

Gliński: Te decyzje podejmuje Tusk, a nie żadne sądy

– Wiemy doskonale, że w obecnej rzeczywistości w Polsce, którą rządzi Tusk, te decyzje podejmuje Tusk, a nie żadne sądy ani prokuratorzy – ocenił w "Sednie sprawy" Gliński.

W dalszej części swojej wypowiedzi polityk przypomniał o siłowym przejęciu prokuratury, o zmienianiu przez Żurka wbrew prawu prezesów sądów, próbach eliminacji losowego doboru sędziów. Tu Gliński przeszedł do wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

– I w takich okolicznościach chce się, bez sądu dodatkowo, wsadzić ważnego polityka opozycji do aresztu. No tak. Oczywiście, bez wyroku sądowego – zauważył. –Wiadomo, że Tuskowi chodzi o igrzyska, o to, żeby wsadzić Zbigniewa Ziobrę do aresztu. Żeby pokazać go w kajdankach, żeby można było wizerunkowo opowiadać o złodziejstwach. Tymczasem sprawa dotyczy decyzji politycznych – dodał.

"Tusk jest na pograniczu działań psychopatycznych"

Według byłego wicepremiera i ministra kultury, Donald Tusk jest w zasadzie na pograniczu "działań psychopatycznych".

– Faktycznie, bardzo możliwe, że chce całą opozycję wrzucić do więzienia, bo ma przecież jako premier polskiego rządu pod sobą służby, ma policję i może tego typu decyzje podejmować – mówił. Gliński zastanawiał się, jak długo społeczeństwu wystarczy cierpliwości do takich działań.

Czytaj też:

Ziobro nie wróci do Polski? "Ryzyko utraty życia"

Czytaj też:

Żurek poświadczył nieprawdę? Ziobro zawiadamia prokuraturę

Czytaj też:

"Chory z nienawiści człowieku". Ziobro do Tuska: Zobacz, do czego doprowadziłeś