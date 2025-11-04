Szokujące decyzje sądu. Ostra zapowiedź ważnego polityka PiS

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej we wtorek powiedział, że „wszystkich tych sędziów, którzy dzisiaj uchylają wyroki skazujące, chociażby morderców, którzy przyznali się do winy, na karę dożywocia za zabójstwo żony i dzieci ze szczególnym okrucieństwem, wszystkich tych sędziów, którzy uchylają te wyroki, bo się im wydaje, że są w sądach jacyś neosędziowie, a tym samym podważają prerogatywy prezydenta RP i za nic mają przepisy konstytucji i ustaw, będziemy pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej i powodować usunięcie z zawodu sędziego”.

– Nie jest możliwe w Polsce tolerowanie sytuacji, w której sędzia z powodów kompletnie pozbawionych podstaw prawnych, uchyla wyrok dożywocia dla mordercy, który sam się przyznał do zabójstwa żony i dzieci – dodał.

Bulwersujące decyzje sądu

W poniedziałek portal niezalezna.pl ujawnił bulwersującą decyzję Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, która zapadła 22 października. Sąd uchylił wyrok pierwszej instancji dla pedofila, który w warunkach recydywy, zgwałcił 14-latkę. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał go na trzy lata pozbawienia wolności. Wyrok ten został uchylony, ponieważ wydał go nieuznawany przez obecną władzę „neo-sędzia” Daniel Jurkiewicz. Oznacza to, że proces pedofila będzie musiał ruszyć od nowa.

Z kolei w czwartek 30 października Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok skazujący w sprawie zabójstwa żony i córek przez Serhia T. W listopadzie 2023 roku w Puszczykowie pod Poznaniem Serhii T. miał pozbawić życia swoją żonę oraz jej dwie córki w wieku 4,5 lat oraz 1,5 roku. Oszczędził jedynie syna kobiety z poprzedniego związku, którego okłamał, że reszta rodziny jest w szpitalu. Jako podstawę decyzji o uchyleniu wyroku skazującego, Sąd Apelacyjny w Poznaniu wskazał fakt wydania wyroku przez tzw. „neo-sędziego” Daniela Jurkiewicza. Sprawa zostanie teraz przekazana do ponownego rozpoznana albo rozstrzygnięta przez sąd wyższej instancji.

