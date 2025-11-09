Prometeusz w okowach?

Okazuje się bowiem, że ukraiński kawaler Orderu Orła Białego, przedstawiany dotąd jako charyzmatyczny realizator idei prometejskich, „używa instytucji prawnych do zastraszania oponentów i uciszania krytyków za pomocą oskarżeń o korupcję lub współpracę z Rosją”. Oskarżeń – jak twierdzi ukraińska opozycja – sfabrykowanych.

Ofiarą podobnych zabiegów paść miał właśnie dyrektor państwowego koncernu energetycznego Ukrenergo. Zwolniony ze stanowiska przed rokiem oskarżony został o zaniedbania sprzed siedmiu lat i najbliższe miesiące spędzi w areszcie śledczym.