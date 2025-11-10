Białoruskie służby werbują w Polsce. Będzie śledztwo

Jak ustaliło RMF FM, funkcjonariusze KGB mieli kontaktować się z pracownikami Narodowego Zarządu Antykryzysowego – organu białoruskiej opozycji działającego na terenie naszego kraju.

Stosowane są różne formy nacisku

Według informacji uzyskanych przez RMF FM, agenci KGB próbowali nakłonić działaczy opozycji do przekazywania informacji na temat białoruskiej diaspory w Polsce. W wiadomościach, które otrzymywali członkowie NZA, wykorzystywano różne formy nacisku – od szantażu i prób przekupstwa, po obietnice rozpoczęcia wszystkiego od "czystej karty". Jak informuje organizacja, komunikacja ze strony agentów odbywała się głównie za pośrednictwem aplikacji Telegram.

– Wysyłają wiadomości, proponują współpracę "za informację otrzymasz 3 tysiące złotych". Od pierwszego rezultatu zależy dalsza płatność. Są też groźby bezpośrednio do mnie – "przekaż Łatuszce, że zostanie zabity" – mówi Paweł Łatuszka, szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego i zastępca przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego. Łatuszka podkreśla, że białoruskie służby stosują wobec działaczy opozycji presję psychologiczną i groźby wobec ich rodzin, które wciąż mieszkają na Białorusi. – Wykorzystują szantaż, próby przekupstwa, groźby fizyczne, dyskredytację, presję psychologiczną i wobec naszych rodzin znajdujących się na Białorusi – tłumaczy.

Zagrożenie także dla bezpieczeństwa Polski

Według niego, skala działań KGB jest bardzo szeroka, a same próby werbunku mogą stanowić zagrożenie także dla bezpieczeństwa Polski. Do tej pory odnotowano piętnaście takich przypadków wśród członków zespołu NZA. – KGB wciela w życie swoje ponure plany. Byliśmy zmuszeni ewakuować kilka rodzin z Białorusi, bo służby nachodziły ich, groziły zatrzymaniem i aresztowaniem. To ludzie, którzy musieli zostawić całe życie i uciekać. Nigdy w historii białoruskiego ruchu demokratycznego nie było sytuacji, by służby reżimu były tak zdeterminowane, żeby nas zniszczyć – podkreśla Łatuszka.

Podstawą do wszczęcia śledztwa prokuratury jest artykuł kodeksu karnego dotyczący udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce. Zgodnie z przepisami, za takie przestępstwo grozi co najmniej 5 lat więzienia, a po nowelizacji kodeksu z 2023 roku – nawet do 30 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Alaksandr Łukaszenka chwycił za siekierę. Nagranie hitem sieciCzytaj też:

Braun żąda ochrony kontrwywiadowczej. "Kwestia bezpieczeństwa narodowego"