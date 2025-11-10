"To ciężka, ale krótka choroba". Kaczyński zapowiada koniec rządów Tuska

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował o zjednoczenie polskich patriotów wobec – jak mówił – zagrożeń dla suwerenności państwa i działań obecnego rządu. Podczas wystąpienia wielokrotnie odwoływał się do idei patriotyzmu i wzywał do odbudowy silnego państwa. – Potrzebujemy narodowej jedności, ale jedności polskich patriotów. Polskich patriotów. Tych, którzy nigdy nie będą współpracowali z tymi, którzy dziś rządzą Polską, i którzy nie uznają, że na czele kraju mogą stać ludzie uzależnieni od ośrodków zewnętrznych – mówił Kaczyński.

Nie możemy być kondominium niemiecko-rosyjskim

Lider PiS podkreślił, że jedyną drogą do zwycięstwa jest współpraca środowisk, które sprzeciwiają się obecnemu obozowi władzy. – To dzisiaj podstawa. Siły, które wyznają taki pogląd, muszą się jednoczyć – to jedyna droga do zwycięstwa. Trzeba obalić ten system, bo już dziś można mówić o budowie nowego, dyktatorskiego systemu – zaznaczył.

W dalszej części wystąpienia Kaczyński mówił o wpływach zagranicznych i zagrożeniach dla polskiej niezależności. – Siły zewnętrzne, zarówno te z zachodu, dokładnie z Niemiec – nie ma sensu tego ukrywać – jak i ze wschodu, z Rosji, działają przeciwko Polsce. Jeśli się na to zgodzimy, będziemy już naprawdę do końca kondominium niemiecko-rosyjskim – stwierdził. Dodał także, że Polska potrzebuje silnego państwa i władzy, która działa w interesie narodowym. – Potrzebujemy dobrej władzy, dobrego rządu, a nie takiego, jaki mamy dziś, bo ten prowadzi nas właśnie tą drogą – mówił prezes PiS.

"Dzisiejszy czas to ciężka, ale krótka choroba"

Kaczyński odniósł się również do kwestii wychowania młodego pokolenia i odbudowy narodowej wspólnoty. – Polska musi być niepodległa, wolna i musi być ojczyzną Polaków. A młodzież i dzieci musimy wychowywać tak, by wyrastali Polacy – by ta choroba, która nas toczyła przez dziesięciolecia, została ostatecznie wyleczona – powiedział.

Na zakończenie wyraził wiarę w przyszłe zwycięstwo i odrodzenie Polski. – Wierzę, że w Polakach jest siła, wiara i wszystko, co jest warunkiem zwycięstwa. Wierzę, że ten dzisiejszy czas to tylko ciężka, ale krótka choroba. Polska będzie zdrowa – podsumował Jarosław Kaczyński.

