Kaczyński o Tusku: Uśmiechnięty premier z popcornem organizuje igrzyska

"NFZ bankrutuje, pacjenci są odsyłani z kwitkiem, a uśmiechnięty premier z popcornem organizuje igrzyska, wskazując palcem na usłużnych sędziów. To moralny i polityczny upadek tej władzy!" – napisał Kaczyński w serwisie X.

Ziobro: Tusk z Żurkiem wszystko ukartowali

Prezes PiS zareagował w ten sposób na wpis Zbigniewa Ziobry, który oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawkę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali. Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli »niepasujących« im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw. To dlatego Tusk już dziesięć dni temu, z całkowitą pewnością, pisał, że trafię do aresztu" – wskazał Ziobro.

Ocenił, że "Żurek spełnił obietnicę – mogą już dowolnie ustawiać swoich »zaufanych« sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata. Planowali »spektakularny sukces«, z przekazem TVN na żywo i TVP »w likwidacji«. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!" – stwierdził Ziobro.

Sejm zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości

Po tym, jak w piątek (7 listopada) Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Polityka nie ma w Polsce, przebywa w Budapeszcie.

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości (FS). Zdaniem prokuratorów, były szef MS i PG założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

