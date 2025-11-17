Zdaniem Pieskowa wypowiedzi tego typu to efekt "przesadzonej retoryki prowojennej" państw Sojuszu.

Pieskow: Jesteśmy zmuszeni podjąć działania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy

Podczas poniedziałkowego briefingu Pieskow podkreślił, że Rosja nie szuka konfrontacji z Zachodem. – Rosja nie popiera żadnej formy konfrontacji z NATO, ale jesteśmy zmuszeni podjąć działania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy – powiedział, cytowany przez agencję TASS. Z jego słów wynika, że Kreml postrzega swoje działania jako odpowiedź na politykę NATO, a nie jako inicjatywę ofensywną.

Rzecznik powiązał słowa Pistoriusa z szerszą narracją zachodnich państw o możliwym rosyjskim ataku. Jego zdaniem to państwa NATO "przesadziły z retoryką prowojenną", co ma prowadzić do niepotrzebnego wzrostu napięć oraz podtrzymywania przekonania o rosyjskim zagrożeniu. Pieskow sugerował, że to właśnie ta narracja jest tłem wypowiedzi niemieckiego ministra.

"Ostatnie spokojne lato mamy już za sobą"

W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Boris Pistorius mówił o możliwym zagrożeniu ze strony Rosji oraz o konieczności wzmacniania zdolności obronnych Niemiec i całego NATO. Minister został zapytany o to, kiedy może dojść do konfliktu Rosji z państwem członkowskim Sojuszu. – Zawsze mówiliśmy, że może to nastąpić w 2029 roku. Jednak obecnie są inni, którzy twierdzą, że może to nastąpić już w 2028 roku, a niektórzy historycy wojskowości uważają nawet, że ostatnie spokojne lato mamy już za sobą – powiedział Pistorius.

Podkreślił, że kluczowe znaczenie będzie miała odbudowa rosyjskich zdolności militarnych, ale także tempo modernizacji sił NATO. Zaznaczył, że Sojusz „ma znaczny potencjał odstraszający – konwencjonalny, ale oczywiście także nuklearny, a siły zbrojne państw członkowskich muszą być dalej wzmacniane. – Musimy szybko i zdecydowanie zareagować na to zagrożenie, wzmacniając naszą zdolność obronną. Jest wiele do zrobienia – dodał.

