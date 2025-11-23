Kto jest autorem planu pokojowego dla Ukrainy? Rubio wyjaśnia

Amerykański polityk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odpierał zarzuty mówiące o tym, że 28-punktowy plan pokojowy to w istocie "lista życzeń Rosji". Rubio podkreślił, że dokument powinien być tarkowany "jako wiarygodna podstawa dla obecnych negocjacji”. Dodał, że zawarto w nim zarówno żądania strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej.

"Plan pokojowy jest autorstwa USA. Jest oferowany jako silne ramy dla trwających negocjacji. Opiera się o wkład rosyjskiej strony. Ale opiera się również na wcześniejszym i obecnym wkładzie Ukrainy" – napisał Rubio.

Kto ułożył plan dla Ukrainy? Sprzeczne doniesienia

Post sekretarza stanu to odpowiedź na wcześniejsze wypowiedzi amerykańskich senatorów, poddających w wątpliwość udział USA w stworzeniu dokumentu. Senator Mike Rounds stwierdził, że sam Rubio miał zasugerować, iż plan jest autorstwa Rosjan.

– Sekretarz Rubio zadzwonił do nas dziś po południu. Myślę, że bardzo jasno dał nam do zrozumienia, że jesteśmy jedynie odbiorcami propozycji przekazanej jednemu z naszych przedstawicieli. To nie jest nasza rekomendacja ani nasz plan pokojowy – to propozycja, którą otrzymaliśmy. Jako pośrednik podjęliśmy jedynie kroki, by się nią podzielić. Nie upubliczniliśmy jej; doszło do wycieku – powiedział.

W podobnym tonie wypowiedzieli się senatorowie Jeanne Shaheen i Angus King. Shaheen stwierdziła, że plan jest "propozycją rosyjską". Z kolei King użył stwierdzenia "rosyjska lista życzeń".

Przypomnijmy, że według medialnych doniesień prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał dać Ukrainie czas do 27 listopada na przyjęcie planu pokojowego. Z kolei wczoraj Trump stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że jego propozycja dla Kijowa nie jest ostateczna.

