Mentzen uderza w Izrael. "Nie ma żadnego powodu, żeby im w tym pomagać"

Sławomir Mentzen na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że "żydowski instytut Jad Waszem opublikował tweeta, w którym napisał, że »Polska była pierwszym krajem na świecie, gdzie zmuszono Żydów do noszenia takich opasek z Gwiazdą Dawida«".

– I wiecie czego nie napisali? Że Polska wtedy była okupowana przez Niemcy, a Hans Frank, który wydał taki rozkaz, był Niemcem, a nie Polakiem – mówił.

Mentzen: Izrael od dawna prowadzi antypolską politykę historyczną

Współlider Konfederacji ocenił, że "niestety, Izrael od dawna prowadzi antypolską politykę historyczną i polski rząd nic z tym nie robi".

– Wiecie, jak zareagował Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, na tego tweeta? Po paru godzinach napisał prośbę, żeby być może dodali informację, że to była okupowana przez Niemców Polska. Nie wyraził oburzenia, nie wyraził protestu, nie domagał się sprostowań ani przeprosin, tylko poprosił o to, żeby zmienili treść tego tweeta, czego oczywiście w Jad Waszem nie zrobili. Napisali tylko kolejnego tweeta, doprecyzowującego tą poprzednią informację – zauważył.

Sławomir Mentzen stwierdził, że "niestety, Izrael od lat prowadzi antypolską politykę historyczną i nie ma żadnego powodu, żeby im w tym pomagać".

– Mamy w Polsce żydowski Instytut Historyczny, na które wydaliśmy – na samo założenie – ponad 180 mln zł, gdzie zarówno państwo Polska, jak i Warszawa, miliony złotych przylewają na funkcjonowanie tego instytutu, który wpisuje się w antypolską politykę historyczną Izraela. Dlaczego my to dalej finansujemy? Dlaczego finansujemy antypolską politykę historyczną Izraela? – dodał.

Haniebny wpisa Jad Waszem

Instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności". "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" – napisał instytut. Zachęcił przy tym do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

W niedzielę wieczorem Jad Waszem napisał na X, że w artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek na platformie X, że wezwał ambasadora Izraela. "Ponieważ wprowadzający w błąd wpis nie został poprawiony, postanowiłem wezwać ambasadora Izraela do MSZ" – przekazał.

W niedzielę Radosław Sikorski zaapelował do Jad Waszem o poprawienie skandalicznego wpisu. "Proszę po prostu napisać od nowa z dopiskiem »Okupowane przez Niemców«" – napisał szef MSZ.

Prezes instytutu Jad Waszem (Yad Vashem) Dani Dajan napisał w poniedziałek na platformie X, że "Yad Vashem przedstawia historyczne realia nazizmu i II wojny światowej, w tym kraje znajdujące się pod okupacją, kontrolą lub wpływami niemieckimi".

"Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką. Jest to wyraźnie odzwierciedlone w naszym materiale. Każda inna interpretacja błędnie interpretuje nasze zaangażowanie w dokładność" – dodał we wpisie.

