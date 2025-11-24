Haniebny wpis Jad Waszem. Prezes instytutu przerywa milczenie

Prezes instytutu Jad Waszem (Yad Vashem) Dani Dajan napisał w poniedziałek na platformie X, że "Yad Vashem przedstawia historyczne realia nazizmu i II wojny światowej, w tym kraje znajdujące się pod okupacją, kontrolą lub wpływami niemieckimi".

"Polska rzeczywiście znajdowała się pod okupacją niemiecką. Jest to wyraźnie odzwierciedlone w naszym materiale. Każda inna interpretacja błędnie interpretuje nasze zaangażowanie w dokładność" – dodał we wpisie.

Skandaliczny wpis instytutu Jad Waszem

Instytut Jad Waszem napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności". "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" – napisał instytut. Zachęcił przy tym do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

W niedzielę wieczorem Jad Waszem napisał na X, że w artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek na platformie X, że wezwał ambasadora Izraela. "Ponieważ wprowadzający w błąd wpis nie został poprawiony, postanowiłem wezwać ambasadora Izraela do MSZ" – przekazał.

W niedzielę Radosław Sikorski zaapelował do Jad Waszem o poprawienie skandalicznego wpisu. "Proszę po prostu napisać od nowa z dopiskiem »Okupowane przez Niemców«" – napisał szef MSZ.

