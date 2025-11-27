Wkrótce premiera ważnego filmu. "Odegrał kluczową rolę"

Anna Kremczer oraz Antoni Wojtkowiak, reżyser filmu, pytani przez DoRzeczy.pl o to, dlaczego państwo w ogóle zdecydowali się zrobić film na temat arcybiskupa Lefebvre, wyjaśnili, że nad materiałami pracowali kilka lat z przerwami. – Zajmujemy się różnymi sprawami, robimy filmy głównie dokumentalne, często fabularyzowane, również dotykające tematyki religijnej, patriotycznej, historycznej, czy pokazujemy ludzi z jakimiś pasjami – tłumaczyli.

Podkreślili, że w pewnym momencie zaczęliśmy bardziej się przyglądać środowisku tradycyjnemu. – Zobaczyliśmy, że dużo ludzi wraca do tradycji, zwłaszcza młodych osób, a wśród nich przeważają mężczyźni. Potem przyszły czasy pandemii i okazało się, że w tym czasie zwiększył się przyrost w katolickich bractwach kapłańskich św. Piusa X. Pokazując tę tradycję, nie mogliśmy pominąć postaci arcybiskupa Lefebvre, gdyż odegrał on kluczową rolę – wyjaśniła Anna Kremczer.

Dodała, że twórcy filmu, starali się zrobić go rzetelnie i obiektywnie. – Pokazujemy różne strony, są różne wypowiedzi – i ludzi z bractwa, kapłanów z bractwa, ale też ludzi posoborowych. Mieliśmy także wyznaczonych księży z ramienia Episkopatu. Sam film jest dokumentem fabularyzowanym. To film dynamiczny, w którym dużo się dzieje. Temat pokazaliśmy dość szeroko, ale na sto procent nie wyczerpujemy tematu. Być może w przyszłym roku uda się zrobić z niego miniserial – mówiła.

Twórcy filmu o arcybiskupie Lefebvre podkreślili, że w filmie starają się pokazać jego postać. – Chcemy, żeby widz sam wyciągnął wnioski, czy Sobór Watykański II był dobry, czy jednak przyniósł za sobą później jakieś problemy – zwrócili uwagę.

Reżyser filmu Antoni Wojtkowiak zauważył, że film jest czymś, czego nikt do tej pory nie ruszył. – Jesteśmy jedyną ekipą, która ten temat poruszyła – dodał.

Zwrócił uwagę, że w środowisku polskim takiego filmu nie było, – Był francuski film biograficzny dawno temu, My pojechaliśmy za granicę, mamy scenki rekonstrukcyjne. Mamy bardzo atrakcyjny przekaz. Film jest dwugodzinny – tłumaczył.

"Arcybiskup Lefebvre – dlaczego?". Kiedy premiera filmu?

Premiera filmu odbędzie się w Poznaniu 12 grudnia, zaś w Warszawie – 13 grudnia, a potem w całej Polsce. – Film otwiera pewne pytania. Dlaczego postać arcybiskupa była przemilczana Dlaczego ta postać, mimo dobrych rzeczy, była przez cały czas poza obiegiem informacyjnym? Dlaczego seminarzyści byli wyrzucani z seminarium za to, że czytali książki o tej postaci i chcieli się na jego temat czegoś dowiedzieć? Temat jest ciekawy, rozwojowy, uczciwy – dziennikarsko, etycznie i historycznie – wyjaśnił reżyser.

Kim był abp Lefebvre?

Abp Marcel Lefebvre przez jednych był uważany za świętego już za życia, a przez innych za zbuntowanego fundamentalistę. Ostatni obrońca prawdziwego Kościoła, jednak "wyklęty" przez Kościół do roli schizmatyka. Na stronie internetowej filmu czytamy, że "dziś coraz lepiej widać, że historia posoborowych zmian w Kościele przyznaje abp. Lefebvre’owi rację". "Ważne jest świadomie występowanie w obronie wiary i powracania do starych katechizmów, do tradycyjnej mszy św. bo zasady utrwalone od setek lat, muszą pozostać zasadami, a jednoznaczność, wyrazistość jest cechą katolickiej prawdy" – dodano.

Abp Marcel Lefebvre odmówił zaakceptowania niektórych zmian Soboru Watykańskiego II, szczególnie tych dotyczących ekumenizmu i kolegialności Kościoła. Ponadto nie zaakceptował reformy mszału dokonanej przez Pawła VI. Abp Lefebvre był założycwiel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. W 1988 roku bez zgody papieża Jana Pawła II wyświęcił czterech biskupów, za co spotkała go ekskomunika latae sententiae.