Łukaszenka żali się na Zełenskiego. "Czym mu tak dopiekłem?"

Białoruski przywódca stwierdził, że wszyscy światowi liderzy byliby gotowi prowadzić rozmowy pokojowe w Mińsku, poza Wołodymyrem Zełenskim.

Łukaszenka: Odmowa może kosztować Ukrainę wszystko

Łukaszenka przekonywał, że nie rozumie stanowiska prezydenta Ukrainy i narzekał, że to właśnie on blokuje możliwość powrotu do rozmów w formacie mińskim. – Z wyjątkiem Wołodii Zełenskiego. Czym mu tak dopiekłem? – pytał. Według dyktatora rozmowy powinny odbywać się z udziałem Niemiec, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Wskazywał również na konieczność kontynuacji negocjacji z 2015 roku. Jednocześnie oskarżył Zełenskiego o doprowadzenie do wybuchu wojny, sugerując, że Ukraina mogła jej uniknąć, gdyby postąpiła zgodnie z oczekiwaniami Kremla.

Łukaszenka wezwał też Kijów do zaakceptowania 28-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa, twierdząc, że odmowa może "kosztować Ukrainę wszystko". Podkreślił, że omawiał amerykańską propozycję z Władimirem Putinem, który – według niego – uznał ją za "możliwą do zrealizowania".

USA negocjują uwolnienie ponad 100 białoruskich więźniów politycznych

Kilka dni temu Reuters poinformował z kolei o intensywnych negocjacjach między administracją Donalda Trumpa a władzami w Mińsku dotyczących uwolnienia co najmniej 100 białoruskich więźniów politycznych. Według źródeł agencji, rozmowy dotyczą jednorazowej, dużej amnestii. Na razie nie wiadomo, kto konkretnie mógłby zostać zwolniony ani jakie ustępstwa USA oferują Białorusi w zamian. Biały Dom odmówił komentarza, a ambasada Białorusi milczy.

To kolejny etap szerszej strategii Waszyngtonu, która jak podkreślają rozmówcy Reutersa, ma na celu choćby minimalne "wyciągnięcie Mińska z orbity Moskwy". Jedną z kluczowych postaci rozmów jest John Coale, niedawno mianowany specjalnym wysłannikiem USA na Białoruś. We wrześniu reżim Łukaszenki wypuścił 52 więźniów, jednak organizacje praw człowieka zwracają uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywa ponad 1000 osób skazanych z powodów politycznych, w tym byli kandydaci na prezydenta i laureaci Nagrody Nobla.

