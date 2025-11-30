Niemiecki polityk: Byliśmy aroganccy wobec Polski

W poniedziałek w Berlinie premier Donald Tusk oraz członkowie jego rządu, wezmą udział w konsultacjach z rządem Niemiec. Centrum Informacyjnego Rządu przekazało, że w polskiej delegacji uczestniczyć będą, poza szefem rządu ministrowie odpowiedzialni za: sprawy zagraniczne, obronę, sprawy wewnętrzne, infrastrukturę, finanse, energię i kulturę.
Tymczasem poseł CDU Roderich Kiesewetter przyznaje, że w kwestii reparacji dla Polski Niemcy byli "aroganccy".
– Choć nie da się nigdy wynagrodzić psychicznej i fizycznej traumy, ważne jest, aby przynajmniej zapewnić finansowe zadośćuczynienie ludziom, którzy przeżyli Holokaust, oraz tym, którzy przetrwali okrucieństwa i ludobójstwo wymierzone w naród polski – stwierdził.
Kiesewetter stwierdził również, że "fakt, że tak długo zwlekaliśmy, zrodził ogromną nieufność".
Niemiecko-polskie konsultacje
Portal Onet informuje, że w poniedziałek dojdzie do jednego „z najważniejszych od lat wydarzeń w historii walki o restytucję dzieł sztuki skradzionych podczas wojny”.
Chodzi o „historyczny zwrot dóbr kultury zrabowanych w czasie II wojny światowej”, który obejmować ma przede wszystkim cenne archiwa zakonu krzyżackiego. Polska zaczęła się ubiegać o ich zwrot już w 1948 roku.
Z ustaleń portalu wynika, że „dodatkiem do archiwów będzie fragment rzeźby z XIV wieku, czyli głowa św. Jakuba Starszego, skradziona już po wojnie, w 1957 roku, z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku”. Rok po kradzieży została ona sprzedana do Niemieckiego Muzeum Narodowego w Norymberdze. Obecnie jest ona własnością niemieckiego rządu.
Najważniejszym wydarzeniem ma być jednak to, że Niemcy zwrócą Polsce 73 rękopisy pergaminowe zrabowane w czasie II wojny światowej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, którymi w ostatnim czasie dysponowało Tajne Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie.
