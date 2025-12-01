Koniec czy dalej wojna? Załużny zabrał głos

Były głównodowodzący armii, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wałerij Załużny opublikował w "The Telegraph" artykuł, w którym odniósł się do bieżącej sytuacji wokół wojny o Ukrainę.

Załużny stwierdził, że formułując polityczny cel wojny należy mieć na uwadze, że nie zawsze kończy się ona pełnym zwycięstwem jednej strony i całkowitą porażką drugiej. Jego zdaniem "zwycięstwo to rozpad Imperium Rosyjskiego, a porażka to pełna okupacja Ukrainy. Cała reszta to po prostu kontynuacja wojny".

Załużny sugeruje zawieszenie broni

Załużny napisał, że Ukraina dąży do pełnej wygranej, to nie może odrzucać scenariusza długoterminowego zawieszenia broni, gdyż takie rozwiązanie może być jedyną drogą do zakończenia konfliktu w najbliższej przyszłości.

W opinii byłego naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy, nawet pokój w warunkach oczekiwania na kolejną fazę wojny daje państwu szansę na "polityczne zmiany, głębokie reformy, pełnowartościową odbudowę i wzrost gospodarczy". Załużny zaznaczył jednak, że "wszystko to jest niemożliwe bez skutecznych gwarancji bezpieczeństwa".

Polityk podkreślił, że Moskwa już w 2022 roku obrała strategię wyniszczania Ukrainy. Działania to jest nakierowane na rozpad kraju na frontach wojskowym, gospodarczym i politycznym. "Przy braku wspólnej wizji nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, bez gwarancji bezpieczeństwa i realnych programów finansowych wojna ryzykuje przejść w konflikt wewnętrzny, z dalszym zajęciem Europy Wschodniej" – wyraził swoją opinię Załużny.

Cel polityczny Ukrainy

Jako główny cel polityczny wojny dla Ukrainy wskazał zatem pozbawienie Federacji Rosyjskiej możliwości dokonywania aktów agresji przeciwko Ukrainie w perspektywie możliwej do przewidzenia. Zdaniem ambasadora, jedną z dróg do jego osiągnięcia może być zawieszenie broni, które otworzy przestrzeń do rozpoczęcia reform systemowych.

Załużny uważa bowiem, że państwo ukraińskie może w takim okresie rozpocząć budowę bezpiecznej przestrzeni dzięki innowacjom i technologiom, umacniać fundamenty sprawiedliwego państwa poprzez walkę z korupcją i reformę sądownictwa oraz rozwijać gospodarkę w oparciu o międzynarodowe programy odbudowy.

Wojskowy wciąż cieszy się dużą popularnością na Ukrainie. Wielu komentatorów przewiduje, że po zakończeniu wojny byłby jednym z potencjalnych kandydatów w następnych wyborach prezydenckich.

