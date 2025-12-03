Węglarczyk obraził wyborców tej partii. "Głosują na nich ludzie chorzy"

Podczas meczu Legii Warszawa ze Spartą Praga do wspólnego zdjęcia pozowali europoseł Grzegorz Braun i Janusz Waluś, zabójcy Chrisa Haniego, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.

Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk są zniesmaczeni i przerażeni rosnącym poparciem dla Grzegorza Brauna. Naczelny Onetu stwierdził wręcz, że jego partię popierają jedynie antysemici, ludzie chorzy, albo sympatyzujący z Rosją.

Węglarczyk ocenia ponadto, że Waluś wystartuje do Sejmu z list Brauna. – Cieszę się, że pan Braun jasno mówi, że ludzie, którzy mordują innych ludzi, są jego bohaterami. Nie ma żadnej wątpliwości – stwierdził.

Sekielski natomiast nawiązał do słów Radosława Sikorskiego, który komentując zdjęcie Brauna i Walusia napisał"od antysemityzmu do mordowania jeden krok". – I tak trzeba uważać – uważa.

Wysokie poparcie dla partii Brauna

Tymczasem ugrupowanie Grzegorza Brauna, jak wynika z ostatnich badań opinii publicznej, cieszy się stosunkowo wysokim poparciem.

Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,01 proc. poparcia, wygrałaby wybory parlamentarne. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Na drugim miejscu z 10-punktową stratą do Koalicji Obywatelskiej, uplasowało się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 27,97 proc. uczestników sondażu OGB. Oznacza to spadek poparcia o 0,1 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,97 proc. wyborców, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 8,94 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia o 2,1 pkt proc.

