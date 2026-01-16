Iran – wojna kognitywna to też wojna

Sztuczna inteligencja i nowe technologie komunikacyjne, w połączeniu z zaawansowaną wiedzą psychologiczną i neurobiologiczną, tworzą potężne narzędzia do manipulowania obrazami rzeczywistości. A od tego jak postrzegamy rzeczywistość zależą nasze wybory i różnego rodzaju reakcje. Przede wszystkim chodzi o to, kogo traktujemy jako wroga, a kogo jako przyjaciela.

Batalia o naszą świadomość jest kluczem do władzy we współczesnym świecie. Bo tym, których uznany za przyjaciół ufamy, chcemy pomagać, wspierać, chcemy z nimi współpracować, dzielić się tym, co mamy. Udostępnimy ich post w naszych mediach z odpowiednim komentarzem, przelejemy im pieniądze, kupimy ich produkt, etc. A tych, których uznamy za wrogów, będziemy zwalczać. A przede wszystkim będziemy wspierać tych, którzy walczą z naszymi wrogami…