Iran – wojna kognitywna to też wojna
  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

Dodano: 
Flaga Iran
Flaga Iran Źródło: Unsplash / sina drakhshani
Zmysłom nie można już wierzyć – świadomość tego faktu stanowi obecnie absolutne ABC samoobrony informacyjnej.

Sztuczna inteligencja i nowe technologie komunikacyjne, w połączeniu z zaawansowaną wiedzą psychologiczną i neurobiologiczną, tworzą potężne narzędzia do manipulowania obrazami rzeczywistości. A od tego jak postrzegamy rzeczywistość zależą nasze wybory i różnego rodzaju reakcje. Przede wszystkim chodzi o to, kogo traktujemy jako wroga, a kogo jako przyjaciela.

Batalia o naszą świadomość jest kluczem do władzy we współczesnym świecie. Bo tym, których uznany za przyjaciół ufamy, chcemy pomagać, wspierać, chcemy z nimi współpracować, dzielić się tym, co mamy. Udostępnimy ich post w naszych mediach z odpowiednim komentarzem, przelejemy im pieniądze, kupimy ich produkt, etc. A tych, których uznamy za wrogów, będziemy zwalczać. A przede wszystkim będziemy wspierać tych, którzy walczą z naszymi wrogami…

Źródło: DoRzeczy.pl
