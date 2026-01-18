Wybory szefa Polski 2050. Panowie G.: Odnotowujemy szokujący fakt

Na przykład takie wybory nowego przewodniczącego w Polsce 2050. Głosowanie się wywaliło, gdyż zbyt wiele osób chciało naraz skorzystać z linków albo chociaż popatrzeć. Co przypomniało nam taki żarcik: Dlaczego w Wąchocku autobusy są szersze niż dłuższe? Bo wszyscy chcą siedzieć obok kierowcy.

Niemniej odnotowujemy szokujący fakt: w pierwszej turze walki o fotel szefa dawnej partii Szymona Płaczliwego Hołowni aż 95 głosów padło na Ryszarda Petru. Nie wiedzieliśmy, że Ryszard ma tak liczną rodzinę i że wszyscy należą do Polski 2050.

Przechodzimy do spraw istotnych. W miniony czwartek osoba głowy państwa spotkała się z trzema szefami i jedną szefową służb specjalnych. Odrobinę żenujące było wkręcenie się na tę imprezę dwóch ciotek przyzwoitek w postaci Kosiniaka-Kamasza oraz Siemoniaka, którzy nie byli zaproszeni, ale i tak wpadli.