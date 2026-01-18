Konflikt w otoczeniu Nawrockiego? "Treść plotkarska-baśniowa"

W nowym wydaniu „Newsweeka” na okładce znalazł się artykuł zatytułowany „Iskrzy u Nawrockiego”. W tekście możemy przeczytać m.in., że „Przydacz i Bogucki nienawidzą się z Cenckiewiczem” – ma twierdzić człowiek z Pałacu Prezydenckiego. Inny zaś dodaje, że „w pałacu i w PiS wiele osób źle życzy Cenckiewiczowi”.

Konflikt na linii Cenckiewicz – Przydacz?

„Konflikt numer jeden jest właśnie na linii Cenckiewicz – Przydacz” – czytamy.

Jak wyjaśnia „Newsweek” pierwszy – Cenckiewicz – jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, „prywatnie jednym z najbliższych przyjaciół prezydenta”. „Nawrocki bardzo go ceni, uważa za człowieka prawego, który bardzo przyczynił się do jego wygranej w wyborach prezydenckich” – napisano.

Drugi – Przydacz – jest szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. „Jest dość doświadczonym dyplomatą – współpracował wcześniej z prezydentem Dudą, z którym na koniec się jednak pożarł” – podaje gazeta.

„Ministrowie są skazani na przepychankę, bo ich kompetencje na siebie nachodzą. Cenckiewicz – bezpieczeństwo, obronność. Przydacz – polityka międzynarodowa” – ocenia tygodni.

Jeden z rozmówców gazety powiedział, że „iskrzy kompetencyjnie, różnią się pod względem merytorycznym”.

„Jest ostra rywalizacja o to, kto ma się kontaktować z Amerykanami, z administracją Trumpa” – podkreśla drugie źródło gazety.

Niedawno portal Onet.pl napisał, że Marcin Przydacz przekonał prezydenta do dymisji Sławomira Cenckiewicza. „Ze znanych nam relacji wynika, że sprawa nie stanęła na ostrzu noża. Jednak Przydacz – słyszymy w pałacu – bardzo liczy na zmiany w BBN” – napisał „Newsweek”.

Szef BBN i szef BPM komentują doniesienia "Newsweeka"

Do artykułu odniósł się szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

„Przeczytałem. Korzystne (foto):)” – napisał na platformie X szef BBN.

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej napisał z kolei: „I ja również”. „Foto niezłe, treść nieco słabsza. Taka plotkarska-baśniowa” – ocenił.

Dodał, ze „wraz z prof. Cenckiewiczem i całym kierownictwem KPRP pozdrawiamy”. „Działamy dalej. Karawana jedzie” – dodał.

Zwracając się do autora tekstu napisał, że „trzeba koniecznie popracować na źródłami”.

