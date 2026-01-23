Leon XIV kontra Macron. A mogło być tak pięknie…

Trudno szukać bardziej zepsutego przywódcy krajów zachodnich niż Emmanuel Macron. Pod jego kierunkiem odbyła się niedawno wprost obrzydliwa inauguracja Igrzysk Olimpijskich, otwarte szyderstwo z Ostatniej Wieczerzy. Nienawiść do porządku chrześcijańskiego nie jest tylko symboliczna; Macron przekuwa ją w twarde prawo. To właśnie ten polityk doprowadził do zapisania we francuskiej konstytucji prawa do aborcji – czyli prawa do odbierania życia dzieciom nienarodzonym. W ten sposób poszedł dalej nawet niż ateistyczne Sowiety, które aborcję legalizowały, ale nie czyniły z niej nigdy konstytucyjnej gwarancji.