"Działanie w duchu Silnych Razem". Krytyka KO po bojkocie Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek na spotkania przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Mają być one poświęcone „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Spotkania zbojkotują politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy nie wezmą w nich udziału.

KO zbojkotuje prezydenta. Zaskakująca ocena socjologa

Prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany przez „Rzeczpospolitą” o fakt, że w spotkaniu z prezydentem nie wezmą udziału politycy KO, odpowiedział, że trudno mu wypowiadać się w imieniu Koalicji Obywatelskiej, ale – jak dodał – w jego przekonaniu „jest to zachowanie szkodliwe dla tego ugrupowania”. „Ta decyzja wynika raczej z zatracenia się w rywalizacji politycznej i polaryzacji – widzieliśmy to już w poprzednich kadencjach w przypadku PiS. Chodzi o zignorowanie reguły, że rządzący powinni łagodzić konflikty społeczne, a nie je podgrzewać. Łamanie tej reguły kosztowało PiS utratę władzy” – ocenił.

Zdaniem socjologa, jeżeli „prezydent wychodzi z inicjatywą obniżenia poziomu napięcia, to z punktu widzenia rządzących jest to korzystne”. Ocenił, że „odrzucanie takiej propozycji w dłuższej perspektywie” jest – jak rozumie – „działaniem w duchu »Silnych Razem«”. „Prezydent i tak spotyka się z ministrami, wszyscy wiedzą też, że decydującą rolę w sprawach kraju odgrywa rząd, a prezydent może co najwyżej „zaciągnąć hamulec ręczny” – dodał.

Prof. Jarosław Flis stwierdził, że „traci na tym Koalicja Obywatelska, a prezydent zyskuje kolejny argument na swoją korzyść”. „Karol Nawrocki też jest zagrożony oskarżeniami o »czepialstwo«, bycie hamulcowym i niekonstruktywnym. Taki bojkot dostarcza prezydentowi argumentów w sporze z rządem. Może powiedzieć: »proszę bardzo, chciałem, ale oni nie chcieli«. Podejmując takie decyzje Koalicja Obywatelska ułatwia życie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, a sobie samej dodaje obciążeń i słabości” – mówił socjolog.

