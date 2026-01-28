Odrzucili zaproszenie Nawrockiego. Mocna odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że głowa państwa chce przedyskutować kwestie dotyczące zaproszenia od prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju oraz nowej konstytucji.

Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Szefernaker: Maski opadły

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker opublikował oświadczenie w tej sprawie. Jego zdaniem "maski opadły", a politycy KO i Lewicy dowiedli, że nie zależy im na dialogu z głową państwa.

"Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie – dobrze, że wreszcie bez udawania. Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników" – napisał na portalu X.

Szefernaker dodaje, że prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami partyjnymi. "KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli. Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę. Po pierwsze Polska, Po pierwsze Polacy!" – czytamy.

Oni pojawią się na spotkaniach z prezydentem

Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania to, jak ustaliło RMF FM, Polskę 2050 będzie reprezentował Bartosz Romowicz, a PSL Krzysztof Paszyk.

W kontekście spotkań w Pałacu Prezydenckim rozgłośnia pisze o specjalnym traktowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie od głowy państwa otrzymał bowiem cały klub, a nie jedynie jego przedstawiciel.

