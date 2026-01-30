Najważniejsze spotkanie Leona

Kościół katolicki ma dziś dużo problemów, ale jednym z najpoważniejszych jest fatalny stan teologii. Prefektem Dykasterii Nauki Wiary jest Argentyńczyk kard. Victor Manuel Fernández, który wydaje wewnętrznie sprzeczne i nieprzemyślane dokumenty. Na półkach zalegają teksty – oficjalne i prywatne – papieża Franciszka, które wprost roiły się od wątpliwych teologicznie treści. Chaos dotyczy wielu kwestii: jedyności zbawczej Chrystusa i Kościoła, stosunku do innych religii, liturgii, sprawowania władzy, rozumienia papiestwa.