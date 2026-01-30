Najważniejsze spotkanie Leona

Leon XIV przyjął w czwartek na audiencji prywatnej kardynała Gerharda Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Nie będzie chyba przesadą stwierdzić, że to najważniejsze spotkanie, jak odbył dotąd nowy papież.
Kościół katolicki ma dziś dużo problemów, ale jednym z najpoważniejszych jest fatalny stan teologii. Prefektem Dykasterii Nauki Wiary jest Argentyńczyk kard. Victor Manuel Fernández, który wydaje wewnętrznie sprzeczne i nieprzemyślane dokumenty. Na półkach zalegają teksty – oficjalne i prywatne – papieża Franciszka, które wprost roiły się od wątpliwych teologicznie treści. Chaos dotyczy wielu kwestii: jedyności zbawczej Chrystusa i Kościoła, stosunku do innych religii, liturgii, sprawowania władzy, rozumienia papiestwa.
