Nie gapcie się na samochody
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Samochody na parkingu
NOTATNIK MALKONTENTA Jest weekend. Na dużym parkingu stoi kilkanaście samochodów. Piękne egzemplarze youngtimerów.

Jest Polonez „Borewicz”, jest kilka dużych Fiatów, kilka „maluchów”, a nawet wypielęgnowana Syrena w wersji z drzwiami otwieranymi do tyłu, zwanymi kurołapkami. Przy samochodach stoi kilkanaście osób. Oglądają swoje zabytkowe pojazdy, zaglądają do środka, dyskutują. Przechodzą państwo niedaleko, ale samochody są tak wspaniałe, że postanawiają państwo podejść, przyjrzeć się z bliska.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

