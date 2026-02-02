Andrzej Duda o pośle PiS: Nie ma pojęcia o poważnej polityce
Udostępnij3 Skomentuj
Opinie

Andrzej Duda o pośle PiS: Nie ma pojęcia o poważnej polityce

Dodano: 
Były prezydent Andrzej Duda
Były prezydent Andrzej Duda Źródło: PAP / Adam Warżawa
Dariusz Stefaniuk z PiS skrytykował Andrzeja Dudę za zawetowanie tzw. lex TVN. Teraz były prezydent odniósł się do tych słów.

Stefaniuk stwierdził niedawno, że Andrzej Duda wetował niektóre ustawy na polecenie ambasador USA Georgette Mosbacher. Szczególnie mocno krytykował go ws. lex TVN.

– Andrzej Duda by tego nie zrobił, gdyby Mosbacher do niego nie zadzwoniła. On by się na to nie zgodził. Mówmy wprost: ambasador amerykański zadzwonił do polskiego prezydenta - powiedział na konwencji PiS w 2025 roku.

O jego słowa został zapytany w Kanale Zero były prezydent Andrzej Duda. – Panie redaktorze, nie będę komentował słów gościa, który nie ma pojęcia o poważnej polityce.Przepraszam z całym szacunkiem. Nie ma pojęcia i nie wiem, kto mu opowiedział takie historie [o kulisach zawetowania lex TVN], ani gdzie mu się to śniło, gdzie on opowiada. Nie zajmujmy się ludźmi, którzy są żenujący – odparł.

Duda poucza PiS. Chodzi o Brauna

Były prezydent był pytany też o notowania Prawa i Sprawiedliwości. Mimo zwycięstwa w wyborach prezydenckich formacja Kaczyńskiego nadal nie może prześcignąć w sondażach KO.

– PiS zajmuje się w tej chwili sobą, a nie poważnymi sprawami, które interesują tak naprawdę obywateli, czyli dotyczą ich codziennego życia, ich codziennych trosk i to jest tego wynik. Ale też taka jest prawda i mówiąc trochę cynicznie, że dzisiaj ma ten komfort, że do najbliższych wyborów parlamentarnych jest prawie 2 lata i może na razie się zajmować sam sobą. Pytanie – jak długo będzie to robił – stwierdził.

W jego opinii PiS powinno przede wszystkim realizować swój program i swoją politykę, a nie oglądać się na Grzegorza Brauna. –Powtarzam to jeszcze raz, uważam że jest to ich wielki błąd, że w ogóle się do tego odnoszą, bo są wielką partią polityczną, która ma swoją wielką historię, mimo bzdur opowiadanych przez obecnie rządzących – stwierdził były prezydent.

Czytaj też:
"W obu tych miejscach się pan łasił". Duda mocno odpowiada TuskowiCzytaj też:
Sikorski o spotkaniu z prezydentem. "Dostałem propozycje"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Kanał Zero
Czytaj także