Jak powiedział Siergiej Ławrow w rozmowie z dziennikarzami propagandowej stacji Russia Today, niektórzy europejscy politycy zdają się sami inicjować tego typu kontakty i proszą, aby nie ujawniać tego faktu publicznie.

– Nie będę ukrywał, mamy kontakty z niektórymi europejskimi przywódcami. Dzwonią, proszą, żeby nie ogłaszać tych rozmów. Niektórzy nawet się tu pojawiają. I tak utrzymują tajne kontakty – powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych.

Ławrow przyznał, że podczas tych tajnych spotkań, europejscy przywódcy domagają się zakończenia wojny na Ukrainie. – Te same wezwania: zakończmy to, musimy coś zrobić – stwierdził.

Szef rosyjskiego MSZ oskarżył również Europę o "nieprzejednane stanowisko”, które – jak powiedział – polega na dążeniu do "strategicznego pokonania Rosji”:

– Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać, bo inaczej Europa straci twarz. A oni tylko przeszkadzają, zakłócają negocjacje, które najwyraźniej się rozpoczęły między nami a Amerykanami, a teraz dołączają do nich przedstawiciele Ukrainy – powiedział.

Rozmowy w Abu Zabi

W Abu Zabi zakończyła się pierwsza tura trójstronnych rozmów pokojowych między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Jak donoszą media, w trakcie rozmów minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skierował ostre słowa pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ławrow oskarżył prezydenta Ukrainy o brak realnej chęci zakończenia wojny, sugerując, że zawarcie porozumienia pokojowego mogłoby oznaczać koniec jego kariery politycznej.

Ławrow stwierdził, że Zełenski "nie chce porozumienia pokojowego, ponieważ oznaczałoby to koniec jego kariery politycznej". Dodał również, że prezydent Ukrainy "przedkłada własną karierę" nad dobro kraju i że "nie sądzi, by Zełenskiemu zależało na czymkolwiek innym niż na własnym przetrwaniu".

