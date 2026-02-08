Nikt nie prosi o bis

Cieszący się odpoczynkiem polityk nie radzi sobie zapewne z nadmiarem wolnego czasu. Jest to dla pracoholików niemały problem – lekarze ostrzegają, że przejście na emeryturę wiązać się może z problemami zdrowotnymi, wynikającymi ze spowodowanego bezczynnością stresu. Andrzej Duda zdołał na szczęście uniknąć dolegliwości fizycznych, jednak jego stan umysłu daje powody do niepokoju.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego, dlaczego podpisał ustawę nakazująca pracodawcom pisanie „neutralnych płciowo” ogłoszeń o pracę, prezydent odpowiedział. „Uważałem, że i tak dużo rzeczy blokuję, i nie wszystko blokowałem”.