Epstein i oczy szeroko zamknięte

Tak jest z tym, co lubimy nazywać teoriami spiskowymi. Pamiętają państwo, jak rzucono się na „antyszczepionkowców” sugerujących, że szczepienia promowane lub wręcz wymuszane w czasie pandemii mogą okazać się dla niektórych groźne? Cisza, groźni oszołomi! Wyszło, jak wyszło, ostatecznie do dziś według różnych rachunków zgłoszono prawie 3 mln przypadków powikłań.